МИД КНР потребовал от США отменить санкции, введенные против Китая из-за РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти требуют от США немедленно прекратить одностороннее санкционное давление на КНР в связи с Россией. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь.

«Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты немедленно прекратили злоупотреблять противозаконными односторонними санкциями. <…> Китай примет необходимые меры, чтобы защитить законные права китайских компаний и индивидуальных лиц», — сообщил он на брифинге, комментируя очередной пакет рестрикций, распространенных Вашингтоном на компании КНР.