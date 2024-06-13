На Украине повреждено свыше 80% энергетической инфраструктуры - Шмыгаль

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Повреждено на сегодняшний день более 80% нашей электроэнергетической инфраструктуры», — сказал он на видео, размещенном на YouTube-канале офиса украинского президента.