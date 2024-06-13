Америке придется дать половину из 40 млрд., предназначенных для вооружения Украины – Генсек НАТО

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины, суммарный объем которого должен составить $40 млрд в год, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита НАТО.

«Министры должны завтра утвердить план НАТО по поставкам оружия Киеву. Его объем составит $40 млрд в год, взносы в этот фонд должны быть пропорциональны ВВП. ВВП США составляет половину от общего ВВП стран НАТО, поэтому США обеспечат половину этого фонда, а остальные средства предоставят европейские страны и Канада», — сказал Столтенберг.