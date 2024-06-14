Средства ПВО сбили за ночь 87 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 87 беспилотников над регионами России, из них 70 — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», — сообщили там.