Страны G7 намерены помешать развитию новых проектов РФ в сфере энергетики — Bloomberg
12:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Группы семи (G7) планируют препятствовать развитию новых энергетических проектов в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7, попавший в его распоряжение.
Как указано в документе, лидеры «семерки» пообещают принять меры для того, чтобы «помешать развитию будущих энергетических проектов и перекрыть доступ [РФ] к товарам и услугам, необходимым для их реализации».
«Мы продолжим оказывать значительное давление на РФ [с целью сократить] ее доходы в сфере энергетики и других стратегических сырьевых товаров», — приводит агентство выдержки из заявления. Страны Группы семи «предпримут шаги, включая санкции и новые меры принуждения в соответствующих регионах для борьбы с альтернативными методами судоходства и обходом санкций», — говорится в документе.
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