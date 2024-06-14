Страны G7 намерены помешать развитию новых проектов РФ в сфере энергетики — Bloomberg

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Группы семи (G7) планируют препятствовать развитию новых энергетических проектов в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления саммита G7, попавший в его распоряжение.

Как указано в документе, лидеры «семерки» пообещают принять меры для того, чтобы «помешать развитию будущих энергетических проектов и перекрыть доступ [РФ] к товарам и услугам, необходимым для их реализации».

«Мы продолжим оказывать значительное давление на РФ [с целью сократить] ее доходы в сфере энергетики и других стратегических сырьевых товаров», — приводит агентство выдержки из заявления. Страны Группы семи «предпримут шаги, включая санкции и новые меры принуждения в соответствующих регионах для борьбы с альтернативными методами судоходства и обходом санкций», — говорится в документе.