Пришло время обсудить новую систему гарантий безопасности в Евразии — Путин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что пришло время для широкого обсуждения двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии.

«Считаем, что пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Он отметил, что «государства и региональные структуры Евразии сами должны определить конкретные области сотрудничества в сфере совместной безопасности, исходя из этого также сами должны выстроить системы работающих институтов, механизмов, договоренностей, которые реально служили бы достижению общих целей стабильности и развития».