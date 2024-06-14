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НОВОСТИ

РФ будет готова к переговорам, когда ВСУ выйдут из Донбасса и Новороссии — Путин

14:32 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска должны быть выведены со всей территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — тогда Россия будет готова к переговорам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

«Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей — при чем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только Киев заявит о том, что готов к такому решению и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО — с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — указал глава государства.

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