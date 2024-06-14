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Путин предложил «наиболее конкретные условия» для прекращения конфликта на Украине — FT

16:00 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая мирная инициатива президента РФ Владимира Путина стала самым подробным изложением условий Москвы для прекращения конфликта на Украине. Такое мнение выразила британская газета The Financial Times (FT).

Автор материала отметил, что «требования российского президента, озвученные во время выступления в пятницу, стали наиболее конкретными условиями, которые он выдвинул, для возможного прекращения» конфликта. В статье говорится, что Путин «ясно дал понять, что будет занимать максималистскую позицию на любых мирных переговорах». При этом подчеркивается, что Украина вряд ли примет условия Москвы.

Ранее Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, которое предполагало признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя предложение на своей странице в соцсети Х, отверг все его составляющие.

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