Рютте пошел на уступки Орбану по Украине ради поста генсека НАТО — FT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал венгерскому коллеге Виктору Орбану не препятствовать отказу Будапешта от оказания Киеву военной помощи в рамках НАТО в том случае, если Венгрия согласится с его кандидатурой на пост генсека альянса. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, Рютте и Орбан провели переговоры вечером 17 июня на полях неформальной встречи лидеров ЕС в Брюсселе. Премьер Нидерландов пообещал своему венгерскому коллеге, что если Рютте будет назначен генсеком альянса, Венгрия сможет отказаться от участия в деятельности НАТО, «направленной на поддержку Украины и проводимой за пределами территории стран-членов». Обещание главы кабмина Нидерландов последовало после нескольких месяцев блокирования Венгрией кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО, поясняет издание.

Кандидатура нового генсека НАТО будет утверждена на саммите альянса в Вашингтоне в июле. Ранее в поддержку кандидатуры Рютте высказались 29 из 32 стран — участниц НАТО.

Орбан заявлял, что выступает против кандидатуры Рютте, поскольку тот предлагал «поставить Венгрию на колени» и исключить ее из Евросоюза.