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Индия обладает большим ядерным арсеналом, чем Пакистан, но уступает КНР — СИПРИ

12:20 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия имеет несколько больше ядерного оружия, чем Пакистан, но Китай значительно опережает по этому показателю соседей в регионе. Такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ).

В докладе института говорится, по состоянию на январь текущего года количество ядерных боеголовок у Индии составило 172, у Пакистана — 170. Китай увеличил свои арсеналы с 410 боеголовок в январе 2023 года до 500 в январе 2024 года и, как ожидается, будет продолжать наращивать их число. «Индия немного расширила свой ядерный арсенал в 2023 году», — указывает СИПРИ.

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