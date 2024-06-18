США намеренно затягивают обучение украинских пилотов на F-16 — украинский депутат
13:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США умышленно затягивают обучение украинских пилотов для управления истребителями F-16. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова в интервью британской газете The Times.
Он назвал «смехотворными» заявления о том, что обучающиеся украинские пилоты испытывают трудности при освоении программы из-за незнания английского языка. «Это не аргументы, это отговорки, и они (США — прим. ТАСС) продолжают придумывать их снова и снова», — сказала она. По ее мнению, задержка в обучении — это «абсолютно политический вопрос», который вызван боязнью Вашингтона, что присутствие истребителей F-16 на Украине может быть расценено РФ как интеграция страны в НАТО.
По оценкам Устиновой, к концу года Киев, скорее всего, будет располагать только 20 пилотами, которые полностью подготовлены к полетам на самолетах этой модели. Украина просила США предоставить как минимум 10 дополнительных мест для обучения, но ее просьба была отклонена, добавила депутат.
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