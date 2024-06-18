Если Киев не примет предложения РФ, ситуация будет развиваться не в его пользу — Медведев
14:00 18.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Украины пока могут принять предложения президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании, в противном случае наступление российских войск продолжится, а ситуация изменится не в пользу Киева. Об этом журналистам заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если говорить совсем прямо и откровенно, я думаю, что, президент ведь об этом все сказал, что каждое последующее предложение, которое будет сделано Российской Федерацией, оно для действующих украинских властей, как бы мы к ним ни относились, оно будет хуже, чем предыдущее, поэтому сейчас у них есть возможность такое предложение, которое было сформулировано Владимиром Владимировичем Путиным, принять и, во всяком случае, попытаться установить мир, завершив вот эту часть конфликта», — сказал он.
В противном случае, продолжил Медведев, наступательные действия РФ продолжатся. «И где закончится граница того самого санитарного пояса, о котором говорил президент нашей страны, пока сказать трудно. Вполне вероятно, это все будет не в пользу действующих украинских властей. Так что они должны торопиться, пока есть такая возможность», — добавил он.
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