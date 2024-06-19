КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией — Ким Чен Ын

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР намерена в дальнейшем укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегической общение с Россией, с российским руководством», — сказал Ким Чен Ын. Он также заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.