КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией — Ким Чен Ын
09:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР намерена в дальнейшем укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегической общение с Россией, с российским руководством», — сказал Ким Чен Ын. Он также заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.
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