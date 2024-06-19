Сбер улучшит условия по ипотеке на новостройки
10:55 19.06.2024
В июле, после сворачивания массовой льготной ипотечной программы «Господдержка», Сбер значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.
Во-первых, все российские застройщики смогут сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от 1 года до 5 лет) за счет субсидии. Сейчас минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.
Во-вторых, Сбер снизит ставки по комплексному предложению для объектов с финансированием банка: минимальная ставка по программе на период строительства составит 12,2% за счет увеличенного дисконта в 6 процентных пунктов. Сейчас этот дисконт – 3,8 п. п., а минимальная ставка – 14,4%.
Также Сбер предложит скидку в 0,3 п. п. на ставку по рыночным программам (без господдержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.
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