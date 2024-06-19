0
0
76
НОВОСТИ

Сбер улучшит условия по ипотеке на новостройки

10:55 19.06.2024

В июле, после сворачивания массовой льготной ипотечной программы «Господдержка», Сбер значительно улучшит условия по ипотеке на первичную недвижимость в качестве меры поддержки рынка. Об этом сообщил Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, на Domclick Digital Day в Санкт-Петербурге.

Во-первых, все российские застройщики смогут сохранить для своих клиентов привычную ставку 8% на первые годы пользования кредитом (от 1 года до 5 лет) за счет субсидии. Сейчас минимальная ставка по программе «Субсидирование на короткий срок» составляет 11,5%.

Во-вторых, Сбер снизит ставки по комплексному предложению для объектов с финансированием банка: минимальная ставка по программе на период строительства составит 12,2% за счет увеличенного дисконта в 6 процентных пунктов. Сейчас этот дисконт – 3,8 п. п., а минимальная ставка – 14,4%.

Также Сбер предложит скидку в 0,3 п. п. на ставку по рыночным программам (без господдержки), ипотека по которым оформляется свыше установленных лимитов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.06.2024
Израиль совершил атаку с помощью БПЛА на 2 военных объекта в Сирии, офицер погиб — SANA
0
48
11:05 19.06.2024
ЕС не сможет наладить общую оборонную промышленность — экс-чиновница МИД Франции
0
80
11:00 19.06.2024
Байден объявил о мерах, облегчающих легализацию в США для 500 тыс. иммигрантов
0
82
10:32 19.06.2024
Дефицит бюджета США достигнет в 2024 году $1,9 трлн - прогноз
0
148
10:20 19.06.2024
Володин выступил за запрет на усыновление детей из РФ в странах, где разрешена смена пола
0
156
10:05 19.06.2024
АПЛ Северного флота выполнили пуски крылатых ракет в Баренцевом море
0
181
10:00 19.06.2024
В пригороде Львова произошел взрыв
0
172
09:32 19.06.2024
На недружественные страны сейчас приходится 20% товарооборота РФ — Минпромторг
0
237
09:20 19.06.2024
РФ ведет борьбу с десятилетиями навязываемой империалистической политикой США — Путин
0
256
09:05 19.06.2024
Суд назначил Гордону Блэку 3 года и 9 месяцев колонии
0
267

Возврат к списку