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НОВОСТИ

Над Курской областью сбита украинская ракета

16:00 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Медвенским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам — бойцам ПВО!» — написал он.

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