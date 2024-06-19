Над Курской областью сбита украинская ракета

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету в небе над Медвенским районом Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В небе над Медвенским районом сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам — бойцам ПВО!» — написал он.