Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые предусматривают увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект вносит изменения в ряд показателей, утвержденных на 2024 год (показатели на плановый период 2025 и 2026 годов не изменяются), которые в основном связаны с реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 29 февраля 2024 года и отдельных поручений президента РФ, говорится в пояснительной записке.