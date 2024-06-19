Госдума приняла в I чтении поправки об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год
16:32 19.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», которые предусматривают увеличение дефицита бюджета РФ на 2024 год. Документ инициирован правительством РФ.
Законопроект вносит изменения в ряд показателей, утвержденных на 2024 год (показатели на плановый период 2025 и 2026 годов не изменяются), которые в основном связаны с реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию РФ от 29 февраля 2024 года и отдельных поручений президента РФ, говорится в пояснительной записке.
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