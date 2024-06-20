Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина — Bloomberg

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Во Вьетнаме приветствовали российского лидера и подчеркнули важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, указывает агентство.

Как подчеркивает Bloomberg, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в таких областях, как энергетика и вооружения.