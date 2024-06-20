0
0
223
НОВОСТИ

Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина — Bloomberg

09:05 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США из-за визита президента России Владимира Путина. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Во Вьетнаме приветствовали российского лидера и подчеркнули важность многолетних отношений с Москвой, несмотря на критику США из-за конфликта на Украине, указывает агентство.

Как подчеркивает Bloomberg, Вьетнам видит в России «стратегическую защиту» и поддержку в таких областях, как энергетика и вооружения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 20.06.2024
Заболеваемость холерой в мире выросла в мае на 58%
0
52
10:05 20.06.2024
Израильские военные разрушили свыше 70% инфраструктуры Рафаха — мэр
0
87
10:00 20.06.2024
На Украине серьезно повреждена одна из ТЭС
0
101
09:32 20.06.2024
Россия в январе — мае увеличила поставки нефти в Китай на 11%
0
132
09:25 20.06.2024
Сбер снова первый в рейтинге крупнейших интернет-эквайеров Европы
0
146
09:20 20.06.2024
Возгорание на нефтебазе Тамбовской области произошло, предположительно, из-за БПЛА
0
156
09:00 20.06.2024
За ночь сбиты 15 украинских БПЛА над регионами РФ, в том числе 6 над Адыгеей — МО РФ
0
185
22:00 19.06.2024
Президент РФ прибыл с государственным визитом во Вьетнам
0
653
21:15 19.06.2024
Британские консерваторы могут поставить антирекорд на выборах в парламент - социологи
0
689
20:25 19.06.2024
Иран может вскоре в три раза увеличить производство обогащенного урана -WP
0
698

Возврат к списку