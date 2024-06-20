В США обеспокоены возможным появлением на поле боя китайских боевых роботов-собак

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Конгрессе США выразили обеспокоенность, что в ближайшем будущем в боевых действиях могут применяться китайские роботы-собаки, вооруженные огнестрельным оружием. Об этом пишет американский еженедельник Defense News.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США предложила внести поправку в проект военного бюджета, которая обяжет Пентагон оценить «угрозу использования Китаем вооруженных стрелковым оружием роботов-собак» в возможных будущих конфликтах. Также законодатели опасаются, что такие роботы могут «представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».

В нижней палате поправку поддержали единогласно. Теперь ее должен одобрить Сенат, это может произойти через несколько недель.

Как пишет издание, американские конгрессмены решили обратить внимание на ситуацию с боевыми роботами-собаками после публикации видео на эту тему Центральным китайским телевидением (CCTV). В опубликованном в мае видео демонстрируется робот-собака весом 15 кг, который вооружен автоматической винтовкой. Китайский военнослужащий, управлявший роботом, отметил, что устройство может автономно выполнять многие задачи и «могло бы принимать участие в боевых операциях в городской среде».