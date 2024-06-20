В США обеспокоены возможным появлением на поле боя китайских боевых роботов-собак
12:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Конгрессе США выразили обеспокоенность, что в ближайшем будущем в боевых действиях могут применяться китайские роботы-собаки, вооруженные огнестрельным оружием. Об этом пишет американский еженедельник Defense News.
Издание отмечает, что на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США предложила внести поправку в проект военного бюджета, которая обяжет Пентагон оценить «угрозу использования Китаем вооруженных стрелковым оружием роботов-собак» в возможных будущих конфликтах. Также законодатели опасаются, что такие роботы могут «представлять угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов».
В нижней палате поправку поддержали единогласно. Теперь ее должен одобрить Сенат, это может произойти через несколько недель.
Как пишет издание, американские конгрессмены решили обратить внимание на ситуацию с боевыми роботами-собаками после публикации видео на эту тему Центральным китайским телевидением (CCTV). В опубликованном в мае видео демонстрируется робот-собака весом 15 кг, который вооружен автоматической винтовкой. Китайский военнослужащий, управлявший роботом, отметил, что устройство может автономно выполнять многие задачи и «могло бы принимать участие в боевых операциях в городской среде».
НОВОСТИ
- 13:20 20.06.2024
- США приостановят все заказы по Patriot, чтобы обеспечить средствами ПВО Украину — FT
- 13:05 20.06.2024
- США поддержат Израиль в случае эскалации конфликта с «Хезболлах» — СМИ
- 13:00 20.06.2024
- Кеннеди-младший призвал США к немедленным переговорам с Россией по Украине
- 12:32 20.06.2024
- Российская сборная поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
- 12:20 20.06.2024
- Литва заявила о пятикратном росте попыток провоза санкционных товаров в РФ через ж/д
- 12:05 20.06.2024
- Двое агентов разведки Украины осуждены на длительные сроки за подготовку диверсий в Крыму
- 11:32 20.06.2024
- РФ и Вьетнам приняли заявление о стратегическом партнерстве и более 10 документов
- 11:20 20.06.2024
- Запад легко «пожертвует» Зеленским, когда РФ закрепит успехи на поле боя — СВР
- 11:05 20.06.2024
- Беглов вновь предложил кандидатуру Матвиенко на пост сенатора от Петербурга
- 11:00 20.06.2024
- РФ и Вьетнам переходят на нацвалюты при расчетах — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать