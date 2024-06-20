Президент Румынии отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Высшего совета национальной обороны страны.

«Президент Клаус Йоханнис призвал членов совета принять решение о кандидатуре Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщив, что выступает за поддержку Румынией кандидатуры [исполняющего обязанности] премьер-министра Нидерландов», — отмечается в тексте.