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НОВОСТИ

Президент Румынии отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО

15:32 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Высшего совета национальной обороны страны.

«Президент Клаус Йоханнис призвал членов совета принять решение о кандидатуре Марка Рютте на пост генсека НАТО, сообщив, что выступает за поддержку Румынией кандидатуры [исполняющего обязанности] премьер-министра Нидерландов», — отмечается в тексте.

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