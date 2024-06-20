21 июня выйдет фильм о том, как россияне меняют мир вместе со Сбером
15:35 20.06.2024
На годовом общем собрании акционеров (ГОСА) Сбера 21 июня покажут документальный фильм о людях, которые меняют мир вместе с банком. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.
Личные истории в фильме представлены в формате мини-новелл о том, как тесно переплетены людские судьбы и проекты Сбера и какие мечты россиян банк помог осуществить в 2023 году. Создание новых производств, защита сбережений граждан, телемедицина и искусственный интеллект, биометрическая оплата покупок – эти и другие решения двигают страну вперед, обеспечивают новый уровень комфорта и безопасности, дают импульсы для развития и формируют точки роста для людей, бизнеса и государства, отмечает пресс-служба Сбера. Сценарий к фильму был написан в том числе с использованием нейросетевой модели Сбера GigaChat.
Фильм можно посмотреть 21 июня в 10:00 мск на сайте Сбера и СберТВ (в русской и английской версиях при наличии сертификата Минцифры), на странице банка в соцсети «ВКонтакте», телеканале «Россия 24» и в онлайн-кинотеатре Okko. Также фильм будет транслироваться в лектории павильона Сбера на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
В ходе ГОСА акционеры Сбера – а их 1,8 млн – утвердят годовой отчет, изберут новый состав Наблюдательного совета и аудиторскую организацию, а также распределят прибыль и утвердят выплату дивидендов. По итогам 2023 года банк заработал 1,5 трлн руб. чистой прибыли, и Наблюдательный совет рекомендовал акционерам одобрить рекордную выплату дивидендов в размере 752,1 млрд руб. Половина этих средств – порядка 376 млрд руб. – поступит в бюджет Российской Федерации.
Рекомендованная Наблюдательным советом для утверждения акционерами дата, на которую будут определяться лица, имеющие право на получение дивидендов, – 11 июля 2024 года.
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