Более 60% мостов в Киеве непригодны для эксплуатации — депутат горсовета

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

выше 60% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии и непригодны для использования. Об этом заявил депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко.

«Более 60% мостов в Киеве имеют пятый уровень аварийности. Их вообще нельзя использовать», — сказал он в эфире телеканала «Мы — Украина». Витренко отметил, что одним из свидетельств этого стало частичное обрушение пешеходной части Воздухофлотского моста.