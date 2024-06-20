Более 60% мостов в Киеве непригодны для эксплуатации — депутат горсовета
17:00 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
выше 60% мостов в Киеве находятся в аварийном состоянии и непригодны для использования. Об этом заявил депутат горсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Витренко.
«Более 60% мостов в Киеве имеют пятый уровень аварийности. Их вообще нельзя использовать», — сказал он в эфире телеканала «Мы — Украина». Витренко отметил, что одним из свидетельств этого стало частичное обрушение пешеходной части Воздухофлотского моста.
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