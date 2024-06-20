Южной Корее не нужно беспокоиться по поводу сотрудничества РФ и КНДР - Путин
19:35 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый договор о сотрудничестве между Россией и КНДР не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, завершая государственный визит во Вьетнам.
«Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших документ сторон будет осуществлена агрессия», — сказал российский лидер.
Он отметил, что Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР. «А значит, бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости», — заключил Путин.
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