В Ядерной доктрине РФ превентивный ядерный удар не нужен - Путин

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что превентивный ядерный удар в российской доктрине не нужен, поскольку ответно-встречный удар уничтожит противника.

"Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - сказал президент, отвечая на вопрос, не нужен ли в ядерной доктрине РФ принцип превентивного ядерного удара.