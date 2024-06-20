В Ядерной доктрине РФ превентивный ядерный удар не нужен - Путин
19:45 20.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что превентивный ядерный удар в российской доктрине не нужен, поскольку ответно-встречный удар уничтожит противника.
"Превентивный удар нам пока не нужен, потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен", - сказал президент, отвечая на вопрос, не нужен ли в ядерной доктрине РФ принцип превентивного ядерного удара.
НОВОСТИ
- 20:05 20.06.2024
- Путин об эскалации Западом конфликта на Украине: Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?
- 20:00 20.06.2024
- Страны Северной Европы решили создать военно-транспортный коридор
- 19:50 20.06.2024
- Президент РФ рассказал, почему Киев будет тянуть с прекращением огня
- 19:40 20.06.2024
- Путин: У России нет цели подходить к Харькову
- 19:35 20.06.2024
- Южной Корее не нужно беспокоиться по поводу сотрудничества РФ и КНДР - Путин
- 19:21 20.06.2024
- Сбер завоевал гран-при в двух номинациях премии Employer Brand Summit & Awards 2024
- 19:15 20.06.2024
- Путин: Мы сейчас думаем на тему о том, что бы в Ядерной доктрине можно было бы поменять
- 17:40 20.06.2024
- Пять человек погибли в результате столкновения двух легковушек в Татарстане
- 17:12 20.06.2024
- Число курящих мужчин в РФ снизилось более чем в два раза с 2009 года — Голикова
- 17:00 20.06.2024
- Более 60% мостов в Киеве непригодны для эксплуатации — депутат горсовета
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать