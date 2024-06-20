Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле
22:40 20.06.2024 Источник: Интерфакс
Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария, сообщил регулятор. «Если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», – отмечает ЦБ.
Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.). Совет директоров ЦБ 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Очередное заседание по ставке пройдет 26 июля.
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