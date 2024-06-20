0
0
20
НОВОСТИ

Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле

22:40 20.06.2024 Источник: Интерфакс

Центробанк может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария, сообщил регулятор. «Если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном», – отмечает ЦБ. 


Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.). Совет директоров ЦБ 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Очередное заседание по ставке пройдет 26 июля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:30 20.06.2024
Китай может ввести временные антидемпинговые меры против свинины из Евросоюза
0
52
22:10 20.06.2024
Объем поставок нефти из России в Китай в январе–мае увеличился на 11%
0
92
21:58 20.06.2024
Траты россиян на новые авто падают второй месяц подряд
0
107
20:05 20.06.2024
Путин об эскалации Западом конфликта на Украине: Зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца?
0
301
20:00 20.06.2024
Страны Северной Европы решили создать военно-транспортный коридор
0
270
19:50 20.06.2024
Президент РФ рассказал, почему Киев будет тянуть с прекращением огня
0
323
19:45 20.06.2024
В Ядерной доктрине РФ превентивный ядерный удар не нужен - Путин
0
289
19:40 20.06.2024
Путин: У России нет цели подходить к Харькову
0
306
19:35 20.06.2024
Южной Корее не нужно беспокоиться по поводу сотрудничества РФ и КНДР - Путин
0
264
19:21 20.06.2024
Сбер завоевал гран-при в двух номинациях премии Employer Brand Summit & Awards 2024
0
254

Возврат к списку