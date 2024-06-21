За ночь сбито 114 БПЛА, в том числе 70 над Крымом и акваторией Черного моря

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 114 украинских беспилотников, в том числе 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и 1 беспилотник — над Волгоградской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА — над территорией Краснодарского края и 1 БПЛА — над территорией Волгоградской области», — сказали там.