В северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», — сказали там.