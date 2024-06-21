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НОВОСТИ

В северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВМС Украины

09:20 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Морская авиация Черноморского флота уничтожила в северо-западной части Черного моря шесть безэкипажных катеров Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В северо-западной части Черного моря силами морской авиации ЧФ РФ уничтожено шесть безэкипажных катеров ВМС Украины», — сказали там.

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