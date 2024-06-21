10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация обеспокоена ростом влияния России в Африке. Как пишет газета Il Messaggero, на фоне последних событий и смены власти в Нигере, Мали и Буркина-Фасо РФ сумела занять место Запада, особенно США и Франции, в регионе.

Американскую администрацию и Запад, как пишет издание, особенно беспокоит влияние, которое Москва все более распространяет от «сердца Африки, Сахеля, до средиземноморских берегов». Газета упоминает о заходе отряда российских военных кораблей, включающего гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников», в ливийский порт Тобрук (Ливия) в Средиземном море, который может стать «морской базой России». Хотя такие планы отрицает командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, под чьим контролем находится эта часть Ливии, уточняет газета. До этого российские корабли участвовали в совместных учениях с Египтом и заходили в порт Александрия.

Недавно глава Генштаба ЕС генерал-лейтенант Михель ван дер Лаан, выступая в вашингтонском Центре европейского политического анализа (организация, признанная нежелательной в России), признал, что западные страны теряют позиции в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и некоторых других странах.