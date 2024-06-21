Ситуация с заморозками не сильно повлияла на объем сбора зерна в России — Лут

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские аграрии успели вовремя пересеять большинство пострадавших от заморозков площадей, на объеме по сбору зерна ситуация сильно не сказалась. Об этом журналистам сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

«По заморозкам нас ситуация затронула не сильно. Действительно, больше 1 млн гектаров у нас выпало по заморозкам. Но наши сельхозтоваропроизводители успели вовремя подавляющее большинство площадей пересеять, не всегда зерновыми, но другими культурами пересеяли. Тем не менее, сильно на объеме (сбора зерна) эта ситуация не сказалась», — сказала министр.