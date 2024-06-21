Сбер ведет переговоры с банками об объединении клиентских данных
15:35 21.06.2024
Сбербанк ведет переговоры с рядом банков о том, чтобы объединить данные. Об этом рассказал в интервью Frank Media первый зампред Сбера Кирилл Царев.
«Сейчас мы все будем двигаться к модели, в которой по целому ряду направлений и продуктов будет такой вот open banking (API) между банками», – сказал он, подчеркнув, что банки сейчас решаются на такой шаг добровольно. «Коллаборации, мне кажется, нужны всегда», – отметил Кирилл Царев.
При этом он напомнил, что представители Центробанка об этом говорят как о векторе развития банковской системы. По его словам, это станет испытанием для банков, «у кого мало сервисов или недостаточно развитое мобильное приложение». Это новый уровень конкуренции, считает Царев, теперь банки конкурируют на уровне клиентского опыта.
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