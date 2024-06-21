РФ готова к диалогу с США о безопасности только в комплексе с украинским вопросом — Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия готова вести с США диалог по вопросам стратегической стабильности, но он возможен только в комплексе с обсуждением ситуации вокруг Украины и других проблем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы открыты к диалогу, но к диалогу широкому, комплексному, который охватывает все измерения, включая измерение, связанное с конфликтом вокруг Украины, вовлеченностью США в этот конфликт», — сказал он, комментируя заявления американских властей о том, что Вашингтон открыт для разговора с Москвой по ядерным рискам в отрыве от украинского конфликта.