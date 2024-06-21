Разработка Сбера для коммуникаций с клиентами взяла золото премии FINNEXT

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Переход к человекоцентричной модели в B2B предполагает, что компания четко слышит своего корпоративного клиента, предугадывает его потребности и помогает предпринимателю наиболее эффективно решать рабочие задачи. Поэтому Сбер создает инструменты, которые улучшают взаимопонимание между клиентом и банком. Один из таких инструментов – ML-модель Look-A-Like – взял золото премии FINNEXT 2024 в номинации «FINNEXT CX. Решение года для коммуникаций с клиентами», сообщает пресс-служба банка.

Эта модель машинного обучения позволяет Сберу подбирать новые продукты для конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя исходя из того, насколько его профиль похож на тех, кто уже использует этот продукт. В итоге в выгоде и банк, и клиент. Предпринимателю предлагаются необходимые именно ему продукты, которые помогут развивать бизнес, – ему не приходится тратить время на отсев неактуальных предложений. А банк быстрее определяет фактическую целевую аудиторию и тиражирует актуальные продукты на всю страну.

Премия FINNEXT учреждена издательским домом «Регламент» и порталом FutureBanking для популяризации успешных кейсов российских банков и компаний по цифровой трансформации финансового рынка, а также формирования новой партнерской среды и корпоративной культуры. Она нацелена на поиск и поощрение команд, реализующих самые смелые инновационные идеи, знакомство профессионального сообщества с кейсами призеров, обмен опытом внедрений среди участников премии.