Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов КНР

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 30 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По его данным, среди них были истребители J-16, многоцелевые Y-8, а также беспилотные летательные аппараты.

Сутками ранее возле Тайваня было зафиксировано появление 36 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также семи кораблей НОАК.