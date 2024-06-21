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НОВОСТИ

Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов КНР

20:00 21.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оборонное ведомство Тайваня сообщило о приближении к острову 30 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По его данным, среди них были истребители J-16, многоцелевые Y-8, а также беспилотные летательные аппараты.

Сутками ранее возле Тайваня было зафиксировано появление 36 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также семи кораблей НОАК.

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