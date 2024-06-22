Десятки тысяч украинцев скрываются от мобилизации — NYT
08:40 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Десятки тысяч украинских мужчин уклоняются от призыва в армию из-за нежелания участвовать в «кровавом позиционном» конфликте. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT).
По ее данным, точное число мужчин, которые скрываются от властей, сложно установить. Однако в таких крупных городах, как Киев и Львов, число участников групп в социальных сетях, где предупреждают о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек.
Как отмечает издание, украинские мужчины выразили страх погибнуть в ходе конфликта. Киев отправляет военных на фронт «без достаточной подготовки» для восполнения боевых потерь, указывается в публикации.
Военные аналитики также подчеркивают, что из-за отсутствия должной подготовки Вооруженные силы Украины не могут удерживать позиции.
НОВОСТИ
- 09:30 22.06.2024
- Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком — Die Welt
- 09:00 22.06.2024
- ВСУ потеряли за сутки до 130 военнослужащих в зоне ответственности «Днепра»
- 08:50 22.06.2024
- Скрипали не хотят появляться на слушаниях по делу о смерти Дон Стерджес — адвокат
- 08:30 22.06.2024
- Пять БПЛА сбиты за ночь над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями
- 22:40 21.06.2024
- Российский летчик предотвратил столкновение с тремя БПЛА MQ-9 Reaper в Сирии
- 22:00 21.06.2024
- Минюст РФ внес в реестр иноагентов кинорежиссера Романа Качанова
- 21:20 21.06.2024
- ВСУ ударили по единственной оставшейся подстанции в Энергодаре
- 20:40 21.06.2024
- Рыболовецкое судно горит в Калининградской области
- 20:00 21.06.2024
- Армия Тайваня сообщила о приближении к острову 30 летательных аппаратов КНР
- 19:20 21.06.2024
- Расширение БРИКС усилит объединение как противовес Группе семи — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать