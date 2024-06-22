08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десятки тысяч украинских мужчин уклоняются от призыва в армию из-за нежелания участвовать в «кровавом позиционном» конфликте. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times (NYT).

По ее данным, точное число мужчин, которые скрываются от властей, сложно установить. Однако в таких крупных городах, как Киев и Львов, число участников групп в социальных сетях, где предупреждают о мобилизации, насчитывает «десятки тысяч» человек.

Как отмечает издание, украинские мужчины выразили страх погибнуть в ходе конфликта. Киев отправляет военных на фронт «без достаточной подготовки» для восполнения боевых потерь, указывается в публикации.

Военные аналитики также подчеркивают, что из-за отсутствия должной подготовки Вооруженные силы Украины не могут удерживать позиции.