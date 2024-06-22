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Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком — Die Welt

09:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером, главой Минэкономики ФРГ Робертом Хабеком во время визита последнего в Китай. Об этом написала газета Die Welt.

Встреча была изначально намечена на субботу, но не состоится, отметили источники в германской делегации. Провести ее в первой половине дня перед отлетом вице-канцлера «не представляется возможным».

На второй день визита в КНР Хабек намерен посетить Шанхай. Сам он заявил журналистам, что не имеет понятия, почему встреча не может состояться, и отметил, что 22 июня проведет переговоры «с целым рядом» коллег в китайском правительстве.

Ранее в ходе визита в КНР Хабек выступил с утверждением, что Китаю якобы приходится платить цену за добрые отношения с Россией и что солидарность с РФ вредит его экономике.

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