Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби — годовщину начала Великой Отечественной войны. Традиционная церемония прошла в Александровском саду.

Под звуки траурного марша в исполнении военного оркестра почетный караул установил венок на стойку перед Вечным огнем у Кремлевской стены. Глава государства, склонив голову, подошел к венку, за ним последовали другие участники церемонии — ветераны Великой Отечественной, вооруженных сил, командующие подразделениями российской армии.

Президент, встав на одно колено, аккуратно поправил на венке ленты, выполненные в цветах российского флага, на которых золотом выведена надпись «Неизвестному солдату от президента Российской Федерации». Отойдя, под мерные звуки метронома минутой молчания Путин почтил память советских воинов, отдавших жизнь за свою Родину.

После прозвучавшего гимна России цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили и другие участники церемонии. Цветы к Вечному огню также возложил министр обороны Андрей Белоусов. Когда все смогли выразить почтение подвигу советского солдата, глава государства, обменявшись рукопожатиями и поблагодарив присутствовавших ветеранов войны, по традиции принял парад расчетов почетного караула.

Как и в прошлые годы, президент России также возложил цветы к мемориалам городов-героев и городов воинской славы в Александровском саду. Глава государства подошел к каждой из установленных гранитных стел и, положив на ее вершину букет из алых гвоздик, поклоном выразил почтение подвигу жителей городов и гарнизонов крепостей, своим удивительным мужеством внесших вклад в защиту Родины.