РФ в СВО искореняет фашизм в предавшей итоги Второй мировой Европе — Медведев
15:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы искоренить фашизм в Европе, предавшей итоги Второй мировой войны. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, приурочив публикацию к 83-й годовщине начала Великой Отечественной.
«Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе», — указал зампред СБ РФ.
«Низкий поклон нашим героическим вооруженным силам. Враги России будут повержены!» — убежден Медведев.
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