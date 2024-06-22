РФ в СВО искореняет фашизм в предавшей итоги Второй мировой Европе — Медведев

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы искоренить фашизм в Европе, предавшей итоги Второй мировой войны. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, приурочив публикацию к 83-й годовщине начала Великой Отечественной.

«Сегодня Россия проводит специальную военную операцию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в предавшей итоги Второй мировой войны Европе», — указал зампред СБ РФ.

«Низкий поклон нашим героическим вооруженным силам. Враги России будут повержены!» — убежден Медведев.