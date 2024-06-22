Содержащиеся в СИЗО получат право на длительные свидания
17:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает осужденным право на краткосрочные и длительные свидания в следственных изоляторах. Документ опубликован на портале правовой информации.
Закон принят во исполнение постановления Конституционного суда РФ, признавшего за осужденными к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме и оставленные в СИЗО, либо переведенными в СИЗО для участия в следственных действиях или участия в судебном разбирательстве право на длительные свидания.
Согласно новым нормам, краткосрочные и длительные свидания таких граждан с родственниками и иными лицами будут осуществляться при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении осужденного.
Кроме того, право осужденного, привлекаемого в качестве подозреваемого, обвиняемого, свидетеля либо потерпевшего, на длительное свидание может по его просьбе заменяться правом на краткосрочное свидание, право на краткосрочное или длительное свидание — правом на телефонный разговор.
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