Заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности — закон

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подавать заявление о регистрации по месту жительства и по месту пребывания по доверенности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он устанавливает, что заявления о регистрации могут быть поданы не только гражданином, но и его представителями, имеющими нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством.