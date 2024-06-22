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НОВОСТИ

Заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности — закон

17:30 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий подавать заявление о регистрации по месту жительства и по месту пребывания по доверенности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Он устанавливает, что заявления о регистрации могут быть поданы не только гражданином, но и его представителями, имеющими нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, приравненную к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством.

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