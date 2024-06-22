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НОВОСТИ

Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower

20:00 22.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска наших вооруженных сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет. Операция успешно достигла своих целей», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Кроме того, силы мятежников атаковали балкер Transworld Navigator в Аравийском море. Удары наносились баллистическими ракетами, утверждает Сариа.

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