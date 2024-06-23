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НОВОСТИ

В 2025 году Honda прекратит производство самого продаваемого в мире мопеда

09:25 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японский концерн Honda к ноябрю 2025 года прекратит производство мопедов с объемом двигателя 50 куб см и меньше, включая самую продаваемую в мире серию Super Cub. Об этом сообщила газета «Никкэй».

Причиной такого решения стало введение более строгих стандартов эксплуатации транспортных средств и требований к выбросам выхлопных газов. Кроме того, продажи таких мопедов сейчас находятся на минимальном уровне из-за широкого распространения электрических велосипедов, самокатов и мотоциклов.

В настоящее время Honda производит 15 моделей мопедов с объемом двигателя 50 куб см и меньше. При таком объеме силовой установки трудно поддерживать высокие стандарты по выбросам выхлопных газов, поскольку катализатору требуется значительное время, чтобы достичь рабочей температуры, позволяющей осуществлять фильтрацию.

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