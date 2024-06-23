После нападения боевиков в Махачкале возобновилась стрельба

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стрельба возобновилась в Махачкале после нападения боевиков, передает корреспондент ТАСС.



По словам очевидцев, звуки стрельбы звучат по улице Мирзабекова в районе церкви.





