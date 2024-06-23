Пострадавших при атаке ВСУ продолжают оперировать в Горбольнице Севастополя - главврач

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики госпитализировали в Городскую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова около 40 пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь, их состояние — от средней степени тяжести до тяжелого, операции продолжаются. Об этом журналистам сообщил главный врач больницы Андрей Коситченков.



«В первую городскую больницу обратились 47 человек, 37 человек госпитализированы. Все находятся в разной степени тяжести: в основном это средняя степень тяжести, есть и тяжелые. Некоторые операции продолжаются в настоящее время. Помощь вся в полном объеме оказывается, медикаменты есть, сотрудники есть — хватает», — уточнил Коситченков.





