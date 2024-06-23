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НОВОСТИ

Для оказания помощи пострадавшим в Севастополь из Крыма прибыли врачи

21:50 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики из Крыма прибыли в Севастополь для оказания помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Из ФМБА Ялты врачи уже приехали на детский комплекс», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что обратился за помощью к детскому хирургу Леониду Рошалю. Его специалисты ночью прибудут в Севастополь. Если потребуется, детей транспортируют в Москву бортом санавиации.


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