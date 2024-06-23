Для оказания помощи пострадавшим в Севастополь из Крыма прибыли врачи

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики из Крыма прибыли в Севастополь для оказания помощи пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Из ФМБА Ялты врачи уже приехали на детский комплекс», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.



Он добавил, что обратился за помощью к детскому хирургу Леониду Рошалю. Его специалисты ночью прибудут в Севастополь. Если потребуется, детей транспортируют в Москву бортом санавиации.





