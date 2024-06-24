МО РФ предлагает лишить военные округа статуса межвидового объединения
13:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство обороны РФ предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединенные стратегические командования округов реорганизовать в управления. Об этом говорится в проекте указа президента РФ «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации».
«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа)», — говорится в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов документе.
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