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НОВОСТИ

МО РФ предлагает лишить военные округа статуса межвидового объединения

13:20 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны РФ предлагает лишить военные округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, а объединенные стратегические командования округов реорганизовать в управления. Об этом говорится в проекте указа президента РФ «О внесении изменений в Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации».

«Проектом указа предусматривается лишение военного округа статуса межвидового стратегического территориального объединения, реорганизация объединенного стратегического командования военного округа в управление (военного округа)», — говорится в опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов документе.

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