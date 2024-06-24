Только 20% турок считают, что на Украине идет конфликт между Москвой и Киевом — опрос
14:12 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 20,6% турок считают, что конфликт на Украине ведут Москва и Киев, остальные придерживаются мнения, что российская сторона воюет с американской. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения от компании Areda survey, проведенного с 29 апреля по 2 мая.
79,4% опрошенных сообщили, что, по их мнению, на Украине на самом деле идет противостояние между Россией и США. В опросе участвовали 3,1 тыс. человек по всей Турции.
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