Только 20% турок считают, что на Украине идет конфликт между Москвой и Киевом — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 20,6% турок считают, что конфликт на Украине ведут Москва и Киев, остальные придерживаются мнения, что российская сторона воюет с американской. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения от компании Areda survey, проведенного с 29 апреля по 2 мая.

79,4% опрошенных сообщили, что, по их мнению, на Украине на самом деле идет противостояние между Россией и США. В опросе участвовали 3,1 тыс. человек по всей Турции.