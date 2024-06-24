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НОВОСТИ

Польша проведет в 2025 году совместные учения с Францией и Германией

15:12 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армейские учения стран — участниц Веймарского треугольника (Франция, Германия, Польша) состоятся в Польше в следующем году. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с главами оборонных ведомств ФРГ и Франции Борисом Писториусом и Себастьеном Лекорню в Париже.

«Совместные учения военных стран Веймарского треугольника пройдут в следующем году на территории Республики Польша», — сказал Косиняк-Камыш на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

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