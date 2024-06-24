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Путин распорядился подписать с Таиландом договор о выдаче преступников

16:32 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать договор с Таиландом о выдаче преступников. Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано.

«Принять предложение правительства РФ о подписании договора между РФ и Королевством Таиланд о выдаче. Поручить Минюсту России по достижении договоренности с таиландской стороной подписать от имени Российской Федерации указанный договор, разрешив вносить в его проект <…> изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе.

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