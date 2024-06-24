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НОВОСТИ

Украина должна показать, что может сражаться столько же, сколько РФ — Госдеп

18:40 24.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен считает, что Украине следует продемонстрировать России способность Киева вести боевые действия до тех пор, пока применять военную силу намерена Москва.

«Украине, как мы считаем, необходимо продемонстрировать России, что она может продолжать эту битву столько, сколько Россия решает продолжать свое <…> вторжение», — сказал представитель американского внешнеполитического ведомства на брифинге для иностранных журналистов. По его словам, для этого Киеву нужно в том числе «удерживать поле битвы на востоке».

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