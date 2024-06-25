Падение ВВП Аргентины при Милее составило более 5% — институт

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень ВВП в Аргентине упал на 5,1% в I квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2023 года. Это следует из данных, которые опубликовал в понедельник институт статистики и переписи республики.

«Валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2024 года снизился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года <…> По сравнению с последним кварталом 2023 года зарегистрировано падение на 2,6%», — говорится в докладе. При этом, по данным отчета, в 2023 году ВВП Аргентины рос в I квартале (1,1%) и III квартале (2,3%). После избрания Милея в декабре 2023 года аргентинский ВВП демонстрирует только падение.