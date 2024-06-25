Удар по Севастополю ракетами США равносилен нападению со стороны Вашингтона — Риттер

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар Вооруженных сил Украины по Севастополю, нанесенный американскими ракетами ATACMS, равносилен акту войны в отношении РФ со стороны США. Такое мнение выразил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.

«Мы совершили акт войны против России. <…> Если бы русские сделали что-то похожее против нас, мы бы уже начали войну с Россией», — заявил он в эфире подкаста Judging Freedom, отвечая на вопрос о том, какое значение имеет для Вашингтона удар ВСУ американскими ракетами по гражданским объектам в Севастополе.